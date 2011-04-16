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Станция "Удельная" может открыться в апреле после капремонта
Сегодня, 15:30
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Станция "Удельная" может открыться в апреле после капремонта

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По данным 78.ru, вокруг станции 18 апреля собираются убрать заборы.

Станцию метро "Удельная" в Петербурге откроют после капитального ремонта в апреле. По словам председателя городского комитета по транспорту Валентина Енокаева, она заработает до майских праздников, передает РБК. 

По данным 78.ru, вокруг станции 18 апреля собираются убрать заборы. Сейчас ведется косметический ремонт. А "Парк Победы", наоборот, хотят закрыть на реконструкцию в этом году. 

Ранее на "Удельной" отреставрировали и вернули на место барельеф Ленина. На станции выполнили комплекс гидроизоляционных работ, отремонтировали четыре эскалатора, заменили дефектные участки плит перекрытия.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Теги: капремонт, удельная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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