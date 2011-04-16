Станция "Удельная" может открыться в апреле после капремонта

По данным 78.ru, вокруг станции 18 апреля собираются убрать заборы.

Станцию метро "Удельная" в Петербурге откроют после капитального ремонта в апреле. По словам председателя городского комитета по транспорту Валентина Енокаева, она заработает до майских праздников, передает РБК.

По данным 78.ru, вокруг станции 18 апреля собираются убрать заборы. Сейчас ведется косметический ремонт. А "Парк Победы", наоборот, хотят закрыть на реконструкцию в этом году.

Ранее на "Удельной" отреставрировали и вернули на место барельеф Ленина. На станции выполнили комплекс гидроизоляционных работ, отремонтировали четыре эскалатора, заменили дефектные участки плит перекрытия.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга