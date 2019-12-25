Стало известно, когда Октябрьскую набережную откроют для проезда

На данный момент спасатели до сих пор ликвидируют последствия пожара.

Октябрьскую набережную планируют открыть для движения транспорта к 9:00 завтрашнего дня, то есть, 14 апреля. Об этом сообщили сотрудники полиции сообщили "Невским Новостям".

Здание на Октябрьской набережной, 50 загорелось 12 апреля, сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС в 12:35, на данный момент спасатели до сих пор ликвидируют последствия этого страшного пожара.

Как ранее сообщили РИА Новости, пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога.

Фото: Piter.tv