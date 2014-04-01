Вестибюль станции "Технологический институт" 1 апреля открылся после ремонта

На вход вестибюль будет работать с 7:00 до 20:00.

Вестибюль станции метро "Технологический институт-1" открылся после ремонта 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

На вход вестибюль будет работать с 7:00 до 20:00, на выход – с 7:00 до 20:10. По воскресным и праздничным дням он не будет работать.

Реконструкция на станции "Технологический институт-1" шла с апреля 2020 года. Здесь обновился вестибюль и вместо трех эскалаторов стало четыре.

Также с 1 апреля от станций метро запустят новые автобусные маршруты в Петербурге.

Фото: Piter.tv