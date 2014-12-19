Стало известно, когда в Петербурге могут отключить отопление

Как и предыдущие годы, власти ждут, когда в городе будут стабильные +8 градусов.

В Смольном пока не решили, в какую дату точно отключат отопление. Об этом "78.ru" сообщил пресс-секретарь комитета по энергетике и инженерному обеспечению города Александр Антипенко.

Ожидается, что отопление отключат в начале мае. Все будет зависеть от среднесуточной температуры. Пока что в Петербурге довольно прохладно.

В вопросе окончания отопительного сезона ориентируемся на среднесуточный норматив по температуре воздуха выше +8 градусов в течение минимум 5 дней либо на прогноз о резком потеплении. Александр Антипенко.

Сейчас в Петербурге уже начали готовиться к следующему отопительному сезону. ГУП "ТЭК" проверит теплосети в шести районах Петербурга в ближайшие дни.

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