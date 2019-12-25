ГУП "ТЭК" проверит теплосети в шести районах Петербурга

В квартирах может стать жарче.

ГУП "ТЭК СПб" продолжает испытания тепловых сетей в Петербурге. С 4 по 8 апреля теплосети проверят в Выборгском, Пушкинском, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском и Калининском районах.

Испытания пройдут магистральные, распределительные и внутриквартальные сети. Температура теплоносителя в этот период может достигнуть 110 градусов. Горожан просят не приближаться к зоне разлива в случае прорыва трубы и при обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций сообщить о происшествии по номеру "112" или "004", а также на "горячую линию" ГУП "ТЭК СПб" — 601-93-93.

Отметим, что во время испытаний температура в квартирах может повыситься, но дополнительная тепловая энергия не будет включена в счета за коммунальные услуги. "ТЭК СПб".

При подготовки к отопительному сезону 2022-2023 предприятие проведет 52 проверки сетей.

5 апреля свои испытания в трех районах проведет "Теплосеть".

Фото: ТЭК СПб