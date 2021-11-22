В Центре им. Гамалеи рассказали, когда нужно проходить ревакцинацию от COVID-19

Специалисты утверждают, что эффективность препарата от коронавируса вырастает почти вдвое после ревакцинации.

Повторно ревакцинироваться от COVID-19 рекомендуется раз в год при благоприятной эпидемиологической обстановке. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов.

По его словам, эффективность вакцины снижается примерно через полгода после введения первой дозы. Специалист отметил важность ревакцинации, так как эффективность лекарства после нее вырастает почти вдвое.

По нашим данным, и по зарубежным данным, и по международной практике видно, что введение третьей дозы, введение ревакцинации в медицинскую практику приводит к тому, что вот это снижение возвращается к исходному уровню, и больше того, даже где-то в 1,6-2 раза выше, чем после первой вакцинации. Я имею в виду эффективность. Денис Логунов, замдиректора центра имени Гамалеи

Он подчеркнул, что ревакцинация от COVID-19 требует одной дозы препарата. Однако есть исключения, когда врачи рекомендуют использовать две. Например, при наличии у человека заболевания, которые связаны со снижением иммунитета. В таком случае при ревакцинации пациенту могут ввести полный "Спутник V".

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал попытки переждать, пока другие прививаются от COVID-19, глупым подходом.

Видео: kremlin.ru