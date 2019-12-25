В НИЦ имени Гамалеи рассказали, что стране необходимо достичь коллективного иммунитета.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал попытки переждать, пока другие прививаются от COVID-19, глупым подходом. Такое мнение специалист высказал в интервью журналистам "РИА Новостей". Эксперт напомнил антипрививочникам, что они регулярно контактируют с внешним миром, а контакт с зараженным человеком пациенту без иммунитета к ковиду грозит инфицированием.

Даже если у человека есть собственный остров с полной инфраструктурой, то рано или поздно ему придется общаться. Любой контакт – это вероятность того, что он будет заражен или непосредственно через воздух, или через продукты питания. Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. В августе прошлого года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Ее разработали сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи.

Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей-антипрививочников.

Фото: YouTube / Совет Федерации

