Глава НИЦ имени Гамалеи рассказал о позиции к коллегам, которые отговаривают пациентов от прививки.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей-антипрививочников, которые отговаривают пациентов ставить прививку от ковида или других инфекций. Ранее с соответствующей инициативой в Совете Федерации выступил кандидат медицинских наук Александр Башкин. По мнению спикера, такое поведение коллег является непрофессиональным.

Полностью поддерживаю эти предложения. Полностью. Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно. Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

По мнению эксперта врачи-антипрививочники пользуются своим медицинским дипломом неправомерно. Вместо того, чтобы помогать людям и быть посредником между пациентом и процедурой или лекарством, они допускают возможность того, что человек, возможно, заболеет. Таких специалистов Гинцбург призвал лишать возможности врачебной практики.

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Фото: YouTube / Sputnik Казахстан