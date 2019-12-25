Минздрав: с помощью УЗИ легких нельзя узнать о наличии COVID-19

Ультразвуковое исследование легких нельзя использовать для определения заболевания COVID-19. Такое утверждение следует из новой версии временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения России по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Об этом пишет ТАСС.
По результатам данного вида обследования не рекомендуется определять степень поражения легких, отметили в ведомстве.
Нет достаточного количества научных данных для оценки тяжести поражения легких с помощью УЗИ. Результаты УЗИ легких должны сопоставляться с клинико-лабораторной картиной и данными компьютерной томографии (КТ), самостоятельного значения при COVID-19 они не имеют.
из документа Минздрава РФ
Из рекомендаций также следует, что в настоящее время отсутствует достаточное количество научных данных для использования УЗИ легких при сортировке людей, у которых подтвержден COVID-19 или только подозревается заболевание.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что от коронавируса необходимо ревакцинироваться один раз в шесть месяцев.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все