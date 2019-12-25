Минздрав: с помощью УЗИ легких нельзя узнать о наличии COVID-19

По результатам УЗИ не следует также определять степень поражения легких, отметили в ведомстве.

Ультразвуковое исследование легких нельзя использовать для определения заболевания COVID-19. Такое утверждение следует из новой версии временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения России по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

По результатам данного вида обследования не рекомендуется определять степень поражения легких, отметили в ведомстве.

Нет достаточного количества научных данных для оценки тяжести поражения легких с помощью УЗИ. Результаты УЗИ легких должны сопоставляться с клинико-лабораторной картиной и данными компьютерной томографии (КТ), самостоятельного значения при COVID-19 они не имеют. из документа Минздрава РФ

Из рекомендаций также следует, что в настоящее время отсутствует достаточное количество научных данных для использования УЗИ легких при сортировке людей, у которых подтвержден COVID-19 или только подозревается заболевание.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что от коронавируса необходимо ревакцинироваться один раз в шесть месяцев.

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