Стало известно, когда жители Петербурга смогут поехать в Финляндию

Решение об открытии границ связано с вопросом о вакцинации от коронавируса.

Ограничения на въезд в Финляндию планируют снять в октябре этого года. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения и развития страны, информирует издание Yle.

Решение зависит от числа вакцинированных людей в Финляндии. Если прививку сделают более 80% жителей страны старше 12 лет, то ограничения на въезд отменят. Отметим, что на сегодняшний день в Финляндии вакцинировали 66,3% населения.

Ранее на Piter.tv сообщили, что для пациентов с коронавирусом свободно 23,5% коек в стационарах Петербурга.

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