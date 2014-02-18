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Стало известно, когда жители Петербурга смогут поехать в Финляндию
Сегодня, 10:47
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Стало известно, когда жители Петербурга смогут поехать в Финляндию

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Решение об открытии границ связано с вопросом о вакцинации от коронавируса.

Ограничения на въезд в Финляндию планируют снять в октябре этого года. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения и развития страны, информирует издание Yle. 

Решение зависит от числа вакцинированных людей в Финляндии. Если прививку сделают более 80% жителей страны старше 12 лет, то ограничения на въезд отменят. Отметим, что на сегодняшний день в Финляндии вакцинировали 66,3% населения.

Ранее на Piter.tv сообщили, что для пациентов с коронавирусом свободно 23,5% коек в стационарах Петербурга.

Фото: Pexels

Теги: вакцинация, открытие границ, путешествия, финляндия
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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