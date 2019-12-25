Эксперт Анфиногенов рассказал, когда в Петербурге могут снова подорожать куриные яйца

Ещё в конце 2023 года, когда стоимость яиц резко взлетела до пика в 132 рубля за десяток, производители начали массово наращивать численность куриного поголовья, стремясь покрыть рыночный спрос.

Независимый эксперт по рынку потребительских товаров Александр Анфиногенов поделился мнением с изданием spb.aif.ru о возможном росте цен на яйца к зимнему сезону 2026 года. Причиной этому послужит смена рациона питания птицы и традиционный повышенный спрос в преддверие новогодних праздников.

Напомним, что ранее сообщалось о значительном снижении стоимости яиц в Северной столице. Так, в отдельных сетевых магазинах десяток яиц категории С1 доступен покупателям всего за 36 рублей.

Александр Анфиногенов пояснил, что подобное падение цен вполне естественно и связано с равновесием спроса и предложения. Ещё в конце 2023 года, когда стоимость яиц резко взлетела до пика в 132 рубля за десяток, производители начали массово наращивать численность куриного поголовья, стремясь покрыть рыночный спрос. Итогом стало чрезмерное предложение, повлекшее снижение цен.

Тем не менее, небольшое повышение цен возможно предстоящей зимой, когда фермерские хозяйства приступят к смене кормов, а население начнет подготовку к празднику. Вместе с тем, уверяет эксперт, драматического роста цен ждать не приходится.

Фото: Pxhere