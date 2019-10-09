Названы случаи, когда апатия может быть признаком болезни

Специалисты связывают осеннюю хандру с естественным смещением биоритмов. Световой день становится короче, меняется погода, поэтому все время хочется спать.

Осенью многие жалуются на апатию, подавленное настроение и отсутствие жизненного тонуса. В интервью радио Sputnik семейный доктор Татьяна Романенко объяснила, почему так происходит и что с этим можно сделать.

Специалисты связывают осеннюю хандру с естественным смещением биоритмов. Световой день становится короче, меняется погода, поэтому все время хочется спать. Если уже в понедельник человек чувствует себя, как в пятницу, нужно определить причину этого. Выявить ее можно с помощью анализов и различных исследований.

Например, в организме может происходить хронический воспалительный процесс и тут, понятное дело, не получится радоваться жизни. Нехватка витаминов или микроэлементов тоже может привести к подавленному состоянию. При малом количестве B12 или B9 может и вовсе развиться кислородное голодание. Причиной могут быть и гормональные сбои, но для их выявления тоже нужны исследования.

Если же все анализы в норме, но сил и настроения все равно нет, то можно говорить о неправильном образе жизни, считает семейный доктор Татьяна Романенко. Для начала, например, можно пройтись пешком с работы и на работу, сидеть меньше за компьютером.

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