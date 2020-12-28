75% россиян уже начали замечать симптомы осенней хандры

При этом 67% опрошенных жителей России отметили, что не замечают влияния осени на свою работоспособность.

В среду, 15 сентября, сервис "Работа.ру" поделился с Piter.tv результатами исследования и выяснил, как сень влияет на работоспособность жителей России и чувствуют ли они осеннюю хандру.

Из более 5 тысяч пользователей сервиса 67% отметили, что не заметили влияния осени на работоспособность. При этом, 18% респондентов указали, что с началом сентября начали работать лучше, а 15% заметили ухудшение работоспособности.

Из тех, кто все-таки почувствовал снижение работоспособности, 43% причиной назвали холодную и влажную погоду. Еще 40% опрошенных начали работать хуже из-за сокращения светового дня. Четверть респондентов (26%) также отметили увеличение количества работы в сентябре, а 11% опрошенных работают хуже из-за того, что у них закончился отпуск. Некоторые (13%) отметили, что работоспособность ухудшилась из-за повышенного стресса и нервной обстановки.

Среди тех, чья работоспособность улучшилась, 56% респондентов отметили, что это произошло с наступлением более прохладной погоды, 32% опрошенных указали, что на их работу позитивно влияет прошедший летний отдых, 29% респондентов лучше работают, так как к осени полностью восстановили рабочие процессы, а 19% опрошенных указали на повышение работоспособности из-за красивой осенней природы.

Многие участники исследования отметили, что осенью у них ухудшается настроение, начинается быстрая утомляемость, раздражительность и проблемы со сном. Четверть опрошенных (25%) пока не замечают никаких симптомов осенней хандры.

Участники опроса справляются с хандрой по-разному. Кто-тому занимается хобби, кто-то больше общается с друзьями и родными, а кто-то чаще гуляет и занимается спортом. Также помогает просмотр фильмов и сериалов, вкусно кушают. Некоторые же стараются больше работать или получать новые навыки.

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