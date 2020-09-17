Почти на треть сократились поставки импортного тунца в Россию

За полгода в страну было ввезено 5,6 тыс. тонн тунца.

В первой половине 2021 года поставки тунца из-за рубежа в Россию сократились почти на 30%. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные ФТС.

Отмечается, что в Россию ввезли за полгода 5,6 тыс. тонн тунца. Это на 27,7% меньшем, чем за аналогичный период в прошлом году. Импорт в денежном выражении составил 26,45 млн долларов.

По информации издания, снижение объема поставок готовой продукции составило 44% (до 3,2 тыс. тонн), но вырос импорт филе — на 41,5% (до 2,3 тыс. тонн).

Как сообщили во Всероссийской рыбопромышленной ассоциации (ВАРПЭ), сокращение поставок связано с падением спроса на рыбу.

Больше всего страдает премиальная продукция, к которой относится тунец. Такая ситуация во всем мире. Герман Зверев, президент ВАРПЭ

В агентстве Agro & Food Communications, которое специализируется на коммуникациях в агропромышленном комплексе и продовольственной сфере, информацию подтвердили. Так, во время предыдущих кризисов некоторые трейдеры стали отказываться от тунца в пользу лосося, сибаса и дорадо. Это более дешевая рыбка.

Кроме того, импорт мог снизиться из-за сокращения вылова в основных странах-экспортерах. К ним относятся Вьетнам, Китай и Индонезия. По данным ВАРПЭ, на эти страны приходится 94% российского импорта тунца.

С точки зрения ветеринарного контроля, по информации "Коммерсанта", есть проблемы. В Россельхознадзоре отметили, что в прошлом году ограничения на поставки получило одно предприятие, а в этом году – два.

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