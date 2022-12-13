Принять участие в проекте могут пользователи, которые зарегистрировались на портале ЕКП.

Петербуржцам рассказали, как работает сервис "Городской диалог". На этой электронной площадке горожане могут пройти опросы, посвященные разным сферам жизни. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Данную платформу можно найти на портале и в мобильном приложении "Единой карты петербуржца". Сейчас исследователи расспрашивают горожан о любимых способах оплаты в транспорте. Кроме того, перед ними стоит задача – выяснить, хорошо ли информированы жители о всех способах оплаты проезда.

Принять участие в проекте могут пользователи, которые зарегистрировались на портале ЕКП. Для них будут открыты дополнительные возможности платежной системы.

Фото: edinaya-karta.spb.ru