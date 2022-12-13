Петербуржцам рассказали, как работает сервис "Городской диалог". На этой электронной площадке горожане могут пройти опросы, посвященные разным сферам жизни. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
Данную платформу можно найти на портале и в мобильном приложении "Единой карты петербуржца". Сейчас исследователи расспрашивают горожан о любимых способах оплаты в транспорте. Кроме того, перед ними стоит задача – выяснить, хорошо ли информированы жители о всех способах оплаты проезда.
Принять участие в проекте могут пользователи, которые зарегистрировались на портале ЕКП. Для них будут открыты дополнительные возможности платежной системы.
Фото: edinaya-karta.spb.ru
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