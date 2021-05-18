В Петербурге 10 июня восьмой раз откроются Книжные аллеи

Книжные лавки будут стоять до 11 сентября.

Акцент Книжных аллей на Малой Конюшенной улице в этом году решили сделать на семейный досуг. Основной идеей мероприятия станет девиз: "Книга объединяет поколения". Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Бориса Пиотровского.

На аллеях будут представлены новинки и бестселлеры российских издательств. Также запланированы выступления поэтов и писателей, мастер-классы, в том числе танцевальные. На случай дождя организаторы соорудят крытую сцену. Кроме того, еженедельно будет работать Кинотеатр под открытым небом.

Книжные аллеи будут работать с 10 июня по 11 июня. В день открытия программа следующая:

14:30 — театральный променад "Путь и шествие" от театра Vokrug;

15:00 — торжественное открытие;

15:30 — выступление камерного ансамбля "VivaMuse" Государственной академической капеллы Петербурга;

16:10 — концертная-вокальная программа "Город детства" от студии вокала Елены Сохатовой;

17:00 — клоунская концертная программа от театра "Семьянюки";

19:00 — выступление творческого объединения "Восточный сплав цыганской комбинации";

20:00 — показ первой серии фильма "Петр I".

Ранее издатель рассказал о росте себестоимости книги.

Фото: ВКонтакте / Книжные аллеи