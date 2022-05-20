Издатель рассказал о росте цен на себестоимость книги

Президент издательской группы "Эксмо-АСТ" рассказал Олег Новиков рассказал Piter.tv о нынешнем состоянии книжного рынка. По его словам, с начала 2022 года себестоимость книг возросла на 30%.

— Что Вы можете сказать о современном состоянии рынка книгоиздателей, готов ли он пережить санкции?

— Если нам удастся сохранить интерес читателя, а Петербургский книжный салон демонстрирует высокий интерес читателя к книгам, к новинкам, я думаю, что и рынок будет развиваться. Да, сегодня мы имеем определенные трудности, трудности в переговорах с нашими иностранными партнерами, трудности в производстве книг. К сожалению, себестоимость книг, из-за увеличения цен на бумагу, на полиграфические услуги, с начала года выросла на 30%. Но интерес читателя позволяет нам проводить гибкую ценовую политику, пытаться отчасти демпфировать эти изменения себестоимости. Несмотря на рост себестоимости на 30%, мы увеличили цены в пределах 20% и надеемся, что сегодняшний уровень цен сохранится до конца года. И ищем возможности по импортозамещению. Вместо европейской мелованной бумаги, которую мы теперь не можем приобретать, нам отказались ее поставлять, закупаем бумагу в Китае. Переходим с европейских расходных материалов на китайские. Учимся на них работать, надеемся, читатель не заметит каких-либо серьезных изменений в качестве книг.

— Как обстоит ситуация с правами на публикацию зарубежных авторов?

— У нас есть запас тех прав, которые были приобретены в прошлом году и в начале этого. Книги находятся в переводе, перевод занимает три-четыре месяца. Поэтому, я считаю, что на ближайшие полгода нам книг хватит, а дальше нам удастся все-таки донести до наших партнеров те вещи, о которых мы говорим, и предоставить российскому читателю то многообразие изданий, к которому он привык. Ну, и, с другой стороны, мы, конечно, ориентируемся, мы всегда ориентировались на издание национальных авторов. Я считаю, что сегодня российская литература, российская проза переживает ренессанс. Есть из чего выбрать. Литературные премии, как для известных авторов, так и для молодых. Их сегодня достаточно много, что стимулирует появление новых писателей. Сервисы самиздата растут достаточно динамично. Около двухсот тысяч активно пишущих потенциальных литераторов находятся <на сервисах>. Поэтому без книг наш читатель не останется, а те проблемы, которые есть, нам удастся преодолеть.

— Как вы привлекаете к себе читателей?

— Пример того же Книжного салона, где проводятся презентации с авторами книг. Последнее время мы активно работали с соцсетями. Сейчас часть соцсетей продолжает работать, и мы активно взаимодействуем в сети ВКонтакте, представляя там новых авторов. Встречи в магазинах, которые теперь снова можно проводить. Собственно, сама активность наших авторов позволяет доносить до читателя эту информацию.

— Думаете ли Вы, что с пандемией число авторов увеличилось?

— Не могу сказать, что их [число] увеличилось, но их точно не стало меньше. А вот этот поток авторов на ресурсах самиздата и нам позволяет более активно отбирать, более активно взаимодействовать по привлечению новых писателей.

Над видео работали Альбина Скринник и Максим Ульяницкий для Piter.tv