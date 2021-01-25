Сезон клюквы в лесах под Петербургом продолжается

Накануне горожанин смог собрать 17 литров ягоды.

В лесах Ленобласти продолжается сезон клюквы, сообщили в администрации Красногвардейского района Петербурга 28 ноября.

Жители региона все еще делятся фотографиями своих уловов в Тосненском районе. Накануне горожанин смог собрать 17 литров ягоды.

Ранее петербуржец забрал с собой из лесного массива более 30 литров клюквы. Мужчина отмечал, что ее сбор на болотах – непростое занятие.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга (Святослав Разумный)