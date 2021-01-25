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Сезон клюквы в лесах под Петербургом продолжается
Сегодня, 16:34
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Сезон клюквы в лесах под Петербургом продолжается

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Накануне горожанин смог собрать 17 литров ягоды.

В лесах Ленобласти продолжается сезон клюквы, сообщили в администрации Красногвардейского района Петербурга 28 ноября. 

Жители региона все еще делятся фотографиями своих уловов в Тосненском районе. Накануне горожанин смог собрать 17 литров ягоды. 

Ранее петербуржец забрал с собой из лесного массива более 30 литров клюквы. Мужчина отмечал, что ее сбор на болотах – непростое занятие. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга (Святослав Разумный) 

Теги: дикая ягода, клюква
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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