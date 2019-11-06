"Ночные снайперы" выпустили первый анимационный клип на песню "Рим"

На YouTube-канале "Диана Арбенина и Ночные Снайперы" представили первый анимационный клип на песню "Рим". Автором музыки и слов стала Диана Арбенина.
В клипе мультяшный персонаж во сне путешествует через миры в погоне за своим альтер эго. Фанатам новый клип группы пришелся по вкусу.
При этом, некоторые поклонники музыкантов отметили, что были бы не против увидеть нового персонажа и в других клипах.
В Сети набирает популярность новый клип АИГЕЛ на песню "Две недели".
Видео: YouTube/ Диана Арбенина и Ночные Снайперы
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