"Ночные снайперы" выпустили первый анимационный клип на песню "Рим"

Мультяшный герой многим понравился.

На YouTube-канале "Диана Арбенина и Ночные Снайперы" представили первый анимационный клип на песню "Рим". Автором музыки и слов стала Диана Арбенина.

В клипе мультяшный персонаж во сне путешествует через миры в погоне за своим альтер эго. Фанатам новый клип группы пришелся по вкусу.

При этом, некоторые поклонники музыкантов отметили, что были бы не против увидеть нового персонажа и в других клипах.

В Сети набирает популярность новый клип АИГЕЛ на песню "Две недели".

Видео: YouTube/ Диана Арбенина и Ночные Снайперы