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"Ночные снайперы" выпустили первый анимационный клип на песню "Рим"

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Мультяшный герой многим понравился.

На YouTube-канале "Диана Арбенина и Ночные Снайперы" представили первый анимационный клип на песню "Рим". Автором музыки и слов стала Диана Арбенина. 

В клипе мультяшный персонаж во сне путешествует через миры в погоне за своим альтер эго. Фанатам новый клип группы пришелся по вкусу. 

При этом, некоторые поклонники музыкантов отметили, что были бы не против увидеть нового персонажа и в других клипах. 

В Сети набирает популярность новый клип АИГЕЛ на песню "Две недели".

Видео: YouTube/ Диана Арбенина и Ночные Снайперы

Теги: диана арбенина, ночные снайперы
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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