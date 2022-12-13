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Ушла из жизни директор группы "Ночные снайперы" Лариса Пальцева
Сегодня, 11:13
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Ушла из жизни директор группы "Ночные снайперы" Лариса Пальцева

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О смерти руководителя музыкального коллектива сообщила Диана Арбенина.

Сегодня ночью, 18 февраля, скончалась директор группы "Ночные снайперы" Лариса Пальцева. Об этом рассказала лидер коллектива Диана Арбенина в своих социальных сетях.

Певица посвятила коллеге трогательный пост. В нем Арбенина призналась, что без Ларисы Пальцевой не было бы "снайперов".

Лорка! Я знаю, что ты меня слышишь. Я очень люблю тебя. И я сделаю всё, чтобы не грустить и продолжать делать то, во что мы так верили и верим с тобой. А когда случится наша встреча, мы опять будем вспоминать наши приключения и смеяться. Любовь не умирает. Ты же знаешь.

Диана Арбенина, музыкант, лидер группы "Ночные снайперы"

В начале карьеры Лариса Пальцева работала в пресс-службе Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.  В 2001 году она стала директором группы "Ночные снайперы".

Ранее на Piter.tv: на Мурманском шоссе автомобиль "Киа" влетел в отбойник и застрял в нем.

Фото: ВКонтакте / Диана Арбенина. Ночные Снайперы

Теги: диана арбенина, некролог, ночные снайперы, умерла алла пальцева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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