На Мурманском шоссе автомобиль "Киа" влетел в отбойник и застрял в нем

В результате ДТП никто не пострадал.

Сегодня ночью, 18 февраля, на 57-м километре Мурманского шоссе иномарка "Киа" врезалась в отбойник и застряла в нем. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательная службы ЛО.

Эвакуатор не смог убрать автомобиль с места аварии. Спасателям поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург с помощью ГАСИ пришлось "отсоединять" машину от отбойника.

Добавим, что в результате ДТП никто не пострадал. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО