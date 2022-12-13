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На Мурманском шоссе автомобиль "Киа" влетел в отбойник и застрял в нем
Сегодня, 10:12
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На Мурманском шоссе автомобиль "Киа" влетел в отбойник и застрял в нем

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В результате ДТП никто не пострадал.

Сегодня ночью, 18 февраля, на 57-м километре Мурманского шоссе иномарка "Киа"  врезалась в отбойник и застряла в нем. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательная службы ЛО. 

Эвакуатор не смог убрать автомобиль с места аварии. Спасателям поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург с помощью ГАСИ пришлось "отсоединять" машину от отбойника. 

Добавим, что в результате ДТП никто не пострадал. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: полицейские нашли следы автомобильных колес возле места нахождения отрубленных ног в Выборге.

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО

 

Теги: автомобиль влетел в отбойник, мурманское шоссе, спасатели поисково-спасательного отряда шлиссельбург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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