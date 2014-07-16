Диана Арбенина и "Ночные Снайперы" выступят на ROOF FEST в Петербурге

Легенды российского рок-н-ролла выступят с программой "я.буду.петь" и исполнят всеми любимые хиты.

Уже почти 30 лет "Снайперы" во главе с Дианой Арбениной бороздят моря отечественной рок-музыки. Мало кто из артистов может похвастаться подобным стажем.

"Снайперы" – это огненно-нежный рок-н-ролл, негасимое электричество на концертах и преданная любовь к своим поклонникам. Более того, не только поклонникам: история Дианы Арбениной о сильной любви ко всем людям и миру вообще. Помимо творческой деятельности артистка сотрудничает с различными благотворительными организациями, являясь послом Всемирного фонда дикой природы и благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни".

В последний день июня на питерской крыше с видом на Финский залив прозвучат культовые композиции – "Катастрофически", "31-я весна", "Ты дарила мне розы" и другие. Билеты на концерт еще в продаже.

Также на ROOF FEST Петербурге с новым шоу "Эйфория" выступит Ева Польна.

Фото: предоставлено организатором