Диана Арбенина и "Ночные Снайперы" выступят на ROOF FEST в Петербурге

Уже почти 30 лет "Снайперы" во главе с Дианой Арбениной бороздят моря отечественной рок-музыки. Мало кто из артистов может похвастаться подобным стажем.
"Снайперы" – это огненно-нежный рок-н-ролл, негасимое электричество на концертах и преданная любовь к своим поклонникам. Более того, не только поклонникам: история Дианы Арбениной о сильной любви ко всем людям и миру вообще. Помимо творческой деятельности артистка сотрудничает с различными благотворительными организациями, являясь послом Всемирного фонда дикой природы и благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни".
В последний день июня на питерской крыше с видом на Финский залив прозвучат культовые композиции – "Катастрофически", "31-я весна", "Ты дарила мне розы" и другие. Билеты на концерт еще в продаже.
Также на ROOF FEST Петербурге с новым шоу "Эйфория" выступит Ева Польна.
Фото: предоставлено организатором
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