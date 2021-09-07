Ева Польна выступит на ROOF FEST в Петербурге с новым шоу "Эйфория"

Одна из самых ярких поп-певиц возвращается на сцену фестиваля концертов на крыше.

Еву Польна многие знают и ценят уже более двадцати лет – все это время она дарила и продолжает дарить нам песни, под которые миллионы людей готовы любить и мечтать. Каждый концерт Евы – это энергетика, тщательно подобранные образы и яркое шоу. На ROOF FEST в Петербурге певица впервые выступит с программой "Эйфория", которая идеально соответствует разгару лета и заставит всех двигаться в такт любимым песням.

9 июля у каждого будет возможность убедиться в этом лично, а тепло заходящего солнца и вид на Финский залив дополнят неповторимую атмосферу концерта.

Билеты на концерт еще в продаже.

Уже завтра Полина Гагарина выступит с концертом на крыше в рамках фестиваля ROOF FEST.

Фото: предоставлено организатором