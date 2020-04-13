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В Сети набирает популярность новый клип АИГЕЛ на песню "Две недели"

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Над видео работали продюсер студии Stereotactic Алексей Шевченко и фотограф Петр Барабака.

В понедельник, 13 апреля, стало известно, что в сети активно набирает популярность новый клип АИГЕЛ на песню "Две недели". Ролик размещен на официальной YouTube-странице певицы. 

В сюжете клипа тюремная жизнь в России. Известно, что песня "Две недели" вошла во второй студийный альбом "Музыка". 

"Полоснуло прямо по душе. Будто холодным январём вылили на меня ведро России",

—отмечает пользователь в комментариях под видео. 

Над видео работал продюсер студии Stereotactic Алексей Шевченко и фотограф Петр Барабака.

Ранее мы сообщали о том, что Ёлка и Баста "на приколе" записали рэпчик для "Карантиноведения-2020".

Видео:АИГЕЛ АИГЕЛ/YouTube

Теги: культура, музыка, общество
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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