В Сети набирает популярность новый клип АИГЕЛ на песню "Две недели"

В понедельник, 13 апреля, стало известно, что в сети активно набирает популярность новый клип АИГЕЛ на песню "Две недели". Ролик размещен на официальной YouTube-странице певицы.
В сюжете клипа тюремная жизнь в России. Известно, что песня "Две недели" вошла во второй студийный альбом "Музыка".
"Полоснуло прямо по душе. Будто холодным январём вылили на меня ведро России",
—отмечает пользователь в комментариях под видео.
Над видео работал продюсер студии Stereotactic Алексей Шевченко и фотограф Петр Барабака.
Ранее мы сообщали о том, что Ёлка и Баста "на приколе" записали рэпчик для "Карантиноведения-2020".
Видео:АИГЕЛ АИГЕЛ/YouTube
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