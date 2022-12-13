Певица Диана Арбенина повредила позвоночник

Певица Диана Арбенина упала с лестницы и повредила позвоночник. Инцидент произошел в доме, где живет лидер рок-группы "Ночные снайперы".
О случившемся музыкант рассказала в своем tg-канале. Она рассказала, что из-за травмы пришлось отменить концерт в Бишкеке, который планировалось провести завтра. Она извинилась перед фанатами.
Простите пожалуйста. мы обязательно приедем как только я в буквальном смысле встану на ноги. Обнимаю всех!
Диана Арбенина, певица
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Фото: ROOF FEST
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