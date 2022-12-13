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Певица Диана Арбенина повредила позвоночник
Сегодня, 15:25
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Певица Диана Арбенина повредила позвоночник

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Артистка упала с лестницы.

Певица  Диана Арбенина упала с лестницы и повредила позвоночник. Инцидент произошел в доме, где живет лидер рок-группы "Ночные снайперы". 

О случившемся музыкант рассказала  в своем tg-канале. Она рассказала, что из-за травмы пришлось отменить концерт в Бишкеке, который планировалось провести завтра. Она извинилась перед фанатами.

 Простите пожалуйста. мы обязательно приедем как только я в буквальном смысле встану на ноги. Обнимаю всех!

Диана Арбенина, певица

Ранее на Piter.tv: на проспекте Большевиков вспыхнул "Фольксваген".

Фото: ROOF FEST

Теги: диана арбенина, музыкант, отмена концерта, повредила позвоночник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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