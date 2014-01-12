Исполнительница песни "Мой Путин" сняла клип про Александра Невского

Исполнительница песни "Мой Путин" Машани (Мария Якушева) опубликовала на YouTube-канале клип про Александра Невского.
Новый клип посвящен 800-летию со дня рождения князя. Автором текста, музыки и идеи клипа является певица.
Отмечается, что съёмки проходили в Пскове и Новосибирске. В клипе исполнительница предстаёт в образе воительницы с мечом, а всадник на коне олицетворяет князя Александра Невского.
Ранее Киркоров показал клип к официальному саундтреку фильма "Елки 8".
Видео: Youtube/Mashany Music
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