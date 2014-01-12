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Исполнительница песни "Мой Путин" сняла клип про Александра Невского

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Автором текста, музыки и идеи клипа является певица.

Исполнительница песни "Мой Путин" Машани (Мария Якушева) опубликовала на YouTube-канале клип про Александра Невского.

Новый клип посвящен 800-летию со дня рождения князя. Автором текста, музыки и идеи клипа является певица.

Отмечается, что съёмки проходили в Пскове и Новосибирске. В клипе исполнительница предстаёт в образе воительницы с мечом, а всадник на коне олицетворяет князя Александра Невского.

Ранее Киркоров показал клип к официальному саундтреку фильма "Елки 8".

Видео: Youtube/Mashany Music

Теги: александр невский, клип
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Культура, Музыка,

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