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На "Авито" жители Мурино продают "волшебный" клевер за 500 тыс. рублей
Сегодня, 11:57
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На "Авито" жители Мурино продают "волшебный" клевер за 500 тыс. рублей

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Некоторые "предприниматели" предлагают растение за миллион рублей.

"Бизнесмены" из Мурино выставили на  "Avito" четырехлистный клевер. Продавцы предлагают купить растение, которое приносит удачу, за 500 тыс. рублей. 

Четырехлистный клевер высушенный.

Продавец с "Авито", объявление

Некоторые "предприниматели" продают клевер за миллион рублей. По словам автора объявления, цветок принесет надежду, веру, любовь, удачу, деньги, верность. Кроме того, спасет от злых сил. Доказательств "силы" растения продавцы привести не смогли.

Ранее на Piter.tv: холодный циклон задержится в Петербурге на выходных.

Фото: Авито

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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