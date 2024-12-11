Клесты-еловики прилетели в Петербург

Эти птицы оказываются в Северной столице ближе к Новому году.

В Петербург прилетели клесты-еловики. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Эти птицы оказываются в Северной столице ближе к Новому году. Они являются певчими и размером чуть больше воробья. Пернатые поедают семена из еловых шишек, за что и получили свое второе название – еловики.

Самца от самки легко отличить по цвету. Самцы красно-малиновые, а самки – зеленовато-желтые. У клеста очень необычный клюв. Его верхний и нижний кончики перекрещиваются. Ими птица раздвигает чешуйки шишки, а затем ловко достает семена. Помимо этого, клюв помогает клесту передвигаться по дереву. Птица использует его как третью лапу, цепляясь за ветки. Павел Глазков, биолог

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"