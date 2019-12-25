Клещи покусали более 2 тыс. человек в Петербурге и Ленобласти с 11 по 17 сентября

Клещей много в Курортном (68), Выборгском (32) и Приморском (21) районах.

В период с 11 по 17 сентября от клещей в Петербурге и Ленобласти пострадали свыше 2 тыс. человек. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В городские больницы по поводу присасывания насекомых обратились 1,6 тыс. жителей, в их числе 190 детей. Клещей много в Курортном (68), Выборгском (32) и Приморском (21) районах.

В области клещи покусали 421 человека (53 ребенка). Больше всего этих насекомых в Приозерском (157), Выборгском (96) и Всеволожском (81) районах.

Фото: pxhere