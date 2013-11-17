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За неделю клещи покусали свыше 700 жителей Петербурга и Ленобласти
Сегодня, 17:01
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За неделю клещи покусали свыше 700 жителей Петербурга и Ленобласти

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В городе зафиксирован один случай заболевания энцефалитом.

В период с 24 по 30 июля клещи покусали более 700 человек в Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по региону. 

В городе по поводу присасывания насекомых в больницы обратились 536 жителей (70 детей). Больше всего клещей в Курортном (29), Приморском (11), Выборгском (10), Пушкинском (девять) и Московском (восемь) районах. Найден один случай заболевания энцефалитом, также зарегистрировано 11 случаев заболевания боррелиозом. 

В области пострадали 211 человек, из них 43 ребенка. Наибольшая активность клещей замечена в Приозерском (64), Выборгском (38), во Всеволожском (33), в Волховском (11) и Гатчинском (10) районах. Шестеро заболели боррелиозом. 

Ранее мы рассказывали о том, что случаи выпадения детей из окон участились в Петербурге. 

Фото: pxhere 

Теги: клещи, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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