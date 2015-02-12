За неделю в Петербурге и Ленобласти клещевой боррелиоз нашли у шести человек

Всего от клещей пострадали более 300 жителей.

В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленинградской области поделились сведениями о местных жителях, пострадавших от клещей. Была приведена статистика за период с 30 апреля по 6 мая.

В больницы Северной столицы обратились 229 человек, в том числе 39 детей. В черте города присасывания зафиксировали в 55 случаях. Больше всего клещей в Пушкинском (14), Московском (восемь) и Калининском (семь) районах. Зарегистрировали четыре случая заболевания боррелиозом. А прививки поставили 5,8 тыс. человек (1,9 тыс. детей).

В Ленобласти пострадали 118 человек (22 ребенка). Наибольшее число клещей зафиксировано в Подпорожском и Тихвинском районах (по 12), в Гатчинском и Кингисеппском районах (по 11). У двоих жителей выявили боррелиоз. Против клещевого энцефалита привиты 4,3 тыс. человек (2,1 тыс. детей).

