За неделю в Петербурге и Ленобласти клещи покусали 75 человек

В черте города зарегистрировали 10 укусов, больше всего – в Пушкинском районе.

В период с 10 по 16 апреля в медицинские учреждения Петербурга с жалобами на присасывание клещей обратились 47 человек, из них девять детей. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по региону.

В черте города зарегистрировали 10 укусов: в Пушкинском районе – три случая, в Приморском, Курортном, Красносельском, Петродворцовом, Выборгском, Кронштадтском и Невском районах – по одному случаю. В рамках вакцинации против клещевого энцефалита привиты 3,6 тыс. человек, в том числе – 1,2 тыс. детей. Привились 2,2 тыс. жителей (свыше 1 тыс. детей).

Ранее мы сообщили о том, что спасатели рассказали петербуржцам, как избежать укуса клеща. Перед входом в парк или лес важно воспользоваться репеллентами, а также стараться максимально защитить одеждой голову и тело.

Фото: pxhere