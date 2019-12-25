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За неделю в Петербурге и Ленобласти клещи покусали 75 человек
Сегодня, 12:17
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За неделю в Петербурге и Ленобласти клещи покусали 75 человек

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В черте города зарегистрировали 10 укусов, больше всего – в Пушкинском районе.

В период с 10 по 16 апреля в медицинские учреждения Петербурга с жалобами на присасывание клещей обратились 47 человек, из них девять детей. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по региону. 

В черте города зарегистрировали 10 укусов: в Пушкинском районе – три случая, в Приморском, Курортном, Красносельском, Петродворцовом, Выборгском, Кронштадтском и Невском районах – по одному случаю. В рамках вакцинации против клещевого энцефалита привиты 3,6 тыс. человек, в том числе – 1,2 тыс. детей. Привились 2,2 тыс. жителей (свыше 1 тыс. детей). 

Ранее мы сообщили о том, что спасатели рассказали петербуржцам, как избежать укуса клеща. Перед входом в парк или лес важно воспользоваться репеллентами, а также стараться максимально защитить одеждой голову и тело. 

Фото: pxhere 

Теги: клещи, петербург и ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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