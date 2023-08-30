Спасатели рассказали петербуржцам, как избежать укуса клеща

Отдайте предпочтение светлой или однотонной одежде – на ней проще заметить насекомое, брюки заправьте в носки.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу рассказали, как избежать укуса клеща.

Перед входом в парк или лес важно воспользоваться отпугивающими веществами — репеллентами, а также стараться максимально защитить одеждой голову и тело. Отдайте предпочтение светлой или однотонной одежде – на ней проще заметить насекомое, брюки заправьте в носки.

Каждые полчаса внимательно осматривайте себя и друга, чтобы вовремя заметить незваного гостя, пока он не успел попробовать вас на вкус. Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Ранее мы сообщили о том, что с начала апреля в Северной столице 163 человека обратились в больницу из-за укусов клещей. Больше всего укусов зарегистрировано в Пушкинском районе (15 случаев), следом идут Курортный (шесть случаев), Приморский (пять случаев) и другие. Медики зафиксировали один случай боррелиоза.

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