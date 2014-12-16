С 18 по 24 июля от клещей пострадали более 700 петербуржцев

Также отмечается, что в рамках плановой вакцинации за неделю привито против клещевого энцефалита 170 человек.

В медицинские организации Петербурга по случаю присасывания клещей в период с 18 по 24 июля обратились 744 человека. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по городу.

В черте Северной столицы от насекомых пострадали 104 горожанина. Больше всего клещей в Курортном, Приморском, Выборгском, Пушкинском, Петродворцовом и Красносельском районах.

Также отмечается, что в рамках плановой вакцинации в Петербурге за неделю привито против клещевого энцефалита 170 человек, в их числе – 133 ребенка.

А еще крайне важно соблюдать меры для предотвращения присасывания клещей. Надевайте на прогулку в парке или в лесу одежду светлых тонов, закрытую обувь, головной убор или капюшон. Убедитесь, что все элементы одежды (рукава, брюки и носки) плотно прилегают к телу и полностью его закрывают. Используйте специальные аэрозольные средства против клещей в соответствии с инструкцией. Проводите само- и взаимоосмотры одежды, волос и открытых участков тела каждые 15-20 минут. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти выявили более 4,2 тыс. случаев укусов клещей.

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