За неделю от клещей пострадали почти 900 жителей Петербурга

Зарегистрировано три случая заболевания энцефалитом, 30 случаев – боррелиозом.

В период с 6 по 12 июня 877 человек обратились в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей. Среди них – 135 детей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу 13 июня.

Наибольшее количество пострадавших от этих насекомых в черте города отмечено в Курортном (29 человек), Приморском (17 человек), Пушкинском (14 человек), Красносельском и Красногвардейском (по 12 человек) районах. Зарегистрировано три случая заболевания энцефалитом, 30 случаев – боррелиозом.

Также отмечается, что в рамках плановой вакцинации в Петербурге за неделю привились против клещевого энцефалита 3,6 тыс. горожан, в том числе – 1,1 тыс. детей. Кроме того, в профилактических целях на территории города проводятся акарицидные обработки. В настоящее время обработано свыше 740 га.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти выявили более 2,6 тысяч случаев укусов клещей.

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