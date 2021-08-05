В Ленобласти выявили более 2,6 тысяч случаев укусов клещей

С начала сезона зафиксировано семь случаев боррелиоза.

С апреля 2024 года — начала сезона клещей — в больницы Ленинградской области обратились уже 2680 человек, среди них — 560 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным на 7 июня, наиболее агрессивными клещи оказались в Тихвинском (449 человек), Гатчинском (411 человек), Киришском (222 человека), Тосненском (209 человек), Бокситогорском (205 человек), Волховском (197 человек) и Всеволожском (190 человек) районах. При этом общая статистика говорит, что в этом году количество пострадавших от клещей ниже среднемноголетнего уровня на 7%.

Отметим, что с начала 2024 года в Ленобласти зарегистрировали два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, а также семь случаев клещевого боррелиоза.

Ранее Piter.TV сообщал, что за неделю клещи покусали более 800 человек в Санкт-Петербурге.

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