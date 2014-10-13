Клещи покусали больше 800 человек в Петербурге за неделю

Наибольшее количество инцидентов произошло в Курортном, Пушкинском, Московском и Петродворцовом, Выборгском, Красносельском и Приморском районах.

В период 30 мая по 5 июня в медицинские учреждения Петербурга после укусов клещей обратились 814 человек, включая 94 детей. Об этом сообщает городское управление Роспотребнадзора.

За этот период в пределах города было зарегистрировано 114 случаев присасывания клещей. Наибольшее количество инцидентов произошло в Курортном, Пушкинском, Московском и Петродворцовом, Выборгском, Красносельском и Приморском районах. Меньше всего пострадавших было зафиксировано в Калининском, Невском, Красногвардейском, Кронштадтском, Кировском и Фрунзенском районах.

По результатам исследований специалисты обнаружили один случай заболевания клещевым энцефалитом и девять — клещевым боррелиозом. За неделю лаборатории проверили 703 клеща на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита, но ни одного зараженного не обнаружили. Боррелиоз был выявлен у 156 клещей из 705 проверенных, моноцитарный эрлихиоз человека — у 14 клещей из 703 исследованных, а гранулоцитарный анаплазмоз человека — у трех из 703.

За этот же период прививки от клещевого энцефалита сделали 2277 человек, включая 862 ребенка.

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