За неделю от укуса клещей пострадали более 700 петербуржцев

Привито против клещевого энцефалита 3,6 тыс. человек.

В период с 16 по 22 мая в медицинские организации Петербурга по поводу присасывания клещей обратились 759 человек, в том числе – 141 ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В черте города зарегистрировали 111 случаев укуса этих насекомых преимущественно в Пушкинском, Курортном и Красносельском районах. Четверо заболели клещевым вирусным энцефалитом, 11 петербуржцев – боррелиозом.

Также в надзорном ведомстве отмечается, что за неделю привито против клещевого энцефалита 3,6 тыс. человек. В их числе – 1,5 тыс. несовершеннолетних.

При присасывании насекомого необходимо обратиться в ближайший травматологический пункт, где его снимут и отправят на исследование, а место укуса осмотрят и обработают.

Ранее мы рассказывали о том, что ЦПКиО имени Кирова проверили на наличие клещей.

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