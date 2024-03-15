За неделю в Петербурге и Ленобласти клещевым боррелиозом заболели 28 человек

В городе 747 жителей обратились по поводу присасывания насекомых.

В Петербурге и Ленобласти за неделю клещи покусали более 1 тыс. человек. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

В городе 747 жителей обратились по поводу присасывания насекомых, в их числе – 107 детей. Больше всего клещей в Курортном, Выборгском, Приморском, Пушкинском и Красносельском районах. Зарегистрирован один случай заболевания энцефалитом и 26 случаев – боррелиозом.

По области от клещей пострадали 318 человек (75 детей), насекомые атаковали в Приозерском, Выборгском, Подпорожском, Тихвинском и во Всеволожском районах. А также двое заболели боррелиозом.

Ранее на Piter.TV: петербургское правительство может получить полномочия по борьбе с клещами.

Фото: pxhere