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За неделю в Петербурге и Ленобласти клещевым боррелиозом заболели 28 человек
Сегодня, 17:03
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За неделю в Петербурге и Ленобласти клещевым боррелиозом заболели 28 человек

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В городе 747 жителей обратились по поводу присасывания насекомых.

В Петербурге и Ленобласти за неделю клещи покусали более 1 тыс. человек. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре. 

В городе 747 жителей обратились по поводу присасывания насекомых, в их числе – 107 детей. Больше всего клещей в Курортном, Выборгском, Приморском, Пушкинском и Красносельском районах. Зарегистрирован один случай заболевания энцефалитом и 26 случаев – боррелиозом. 

По области от клещей пострадали 318 человек (75 детей), насекомые атаковали в Приозерском, Выборгском, Подпорожском, Тихвинском и во Всеволожском районах. А также двое заболели боррелиозом. 

Ранее на Piter.TV: петербургское правительство может получить полномочия по борьбе с клещами. 

Фото: pxhere 

Теги: клещи, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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