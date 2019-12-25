В Петербурге за неделю от клещей пострадали 375 человек

Зарегистрировано два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

С 9 по 15 сентября в больницы Петербурга из-за укуса клещей обратились 375 человек, в том числе 37 детей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Чаще всего насекомые нападали на людей в Курортном (17 укушенных), Петродворцовом (9) и Выборгском районах (3). За неделю зарегистрировано два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в том числе, у одного ребёнка.

Заболевшие были не привиты против клещевого энцефалита.

Ранее мы рассказывали, куда сдать клеща на анализ в Петербурге.

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