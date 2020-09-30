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За прошлую неделю клещи укусили 8 петербуржцев
Сегодня, 16:47
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nastya960

За прошлую неделю клещи укусили 8 петербуржцев

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В том числе двух детей.

В период с 29 марта по 4 апреля в больницы Петербурга по поводу присасывания клещей обратились восемь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора.

Случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировали. 

Специалисты в очередной раз напоминают, что в случае обнаружения на себе клеща, нужно его аккуратно снять. Лучше это сделать в травмпункте. Насекомое после этого нужно отправить в лабораторию на исследование. Также стоит помнить, что прививка от клещевого энцефалита не освобождает от визита к врачу после укуса.

Фото: pixabay

Теги: клещи, укусы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Голубев Михаил
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