За прошлую неделю клещи укусили 8 петербуржцев

В том числе двух детей.

В период с 29 марта по 4 апреля в больницы Петербурга по поводу присасывания клещей обратились восемь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора.

Случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировали.

Специалисты в очередной раз напоминают, что в случае обнаружения на себе клеща, нужно его аккуратно снять. Лучше это сделать в травмпункте. Насекомое после этого нужно отправить в лабораторию на исследование. Также стоит помнить, что прививка от клещевого энцефалита не освобождает от визита к врачу после укуса.

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