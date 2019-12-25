Количество классов на дистанционном обучении в Петербурге достигло 189

В детских садах ситуация остается без изменений.

В Петербурге более чем в 2 раза возросло количество классов на дистанционном обучении. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба комитета по образованию.

Из-за ОРВИ или коронавируса на "дистанционке" находятся 189 классов в 85 школах, что составляет 0,9% от общего числа. Неделю назад дома обучался 71 класс, то есть цифра была значительно меньше. Смешанный формат избрал 3561 школьник. В комитете привели цифры за аналогичный период в прошлом году. Тогда на гибридном формате обучения находились 13 тысяч школьников.

В детских садах ситуация с заболеваемостью лучше. На данный момент закрыты 15 групп в 12 учреждениях.

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