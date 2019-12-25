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За неделю на дистанционное обучение в Петербурге перевели 71 класс
Сегодня, 10:24
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За неделю на дистанционное обучение в Петербурге перевели 71 класс

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Количество заболевших среди школьников резко возросло.

71 класс в 37 школах перевели на дистанционное обучение из-за распространения ОРВИ или коронавируса. Это составляет 0,35% от общего количества классов в Петербурге. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба городского комитета по образованию. 

Отметим, что еще неделю назад, 15 ноября, все классы обучались в очном формате. Смешанный формат обучения предпочли родители 2609 школьников. 

На карантине находятся 15 групп в 14 детских садах. Неделю назад была закрыта 21 группа. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге придумали криптовалюту для школьников – умникоины. 

Фото: Piter.TV

Теги: дистанционное обучение, карантин, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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