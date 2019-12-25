За неделю на дистанционное обучение в Петербурге перевели 71 класс

Количество заболевших среди школьников резко возросло.

71 класс в 37 школах перевели на дистанционное обучение из-за распространения ОРВИ или коронавируса. Это составляет 0,35% от общего количества классов в Петербурге. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба городского комитета по образованию.

Отметим, что еще неделю назад, 15 ноября, все классы обучались в очном формате. Смешанный формат обучения предпочли родители 2609 школьников.

На карантине находятся 15 групп в 14 детских садах. Неделю назад была закрыта 21 группа.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге придумали криптовалюту для школьников – умникоины.

Фото: Piter.TV