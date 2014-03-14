Криптовалюту можно будет потратить в благотворительном магазине на товары спонсоров.

В Петербурге придумали криптовалюту для школьников – умникоины, которую можно будет получить за хорошие оценки. В ее создании приняла участие команда молодых учителей, учеников и их родителей. Проект представили в конце октября, а к нему подключились уже около 18 тысяч школьников, сообщает издание "АиФ-Петербург".

Отныне школьники смогут обменять свои оценки на умникоины в одноименном приложении или чат-боте сообщества "Школьное пространство". Криптовалюту можно будет потратить в благотворительном магазине на товары спонсоров, поддерживающих проект: клавиатуры, наушники, мышки, есть наклейки, комиксы, стикеры и подписка на аудиокниги. За пятерку школьник может получить 10 умникоинов, за остальные оценки – один.

Сооснователь проекта, учитель русского языка и литературы Николай Пронев рассказал, что программа уже приносит свои успехи. Троечники подтянули свою успеваемость, а у школьников появилась дополнительная мотивация к учебе. Однако директор Санкт-Петербургской школы имени А.М. Горчакова Александр Кузьмин уверен, что программа требует доработок. Также, по его словам, мотивировать детей стоит не криптовалютой, а знаниями, которые они получат в ходе обучения. Мнение Кузьмина поддерживает и психолог Александр Ярошевский.

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