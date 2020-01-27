Школьники смастерили 200 кормушек, которые подарят Смольному в Синичкин день

Ребята на занятиях дополнительного образования в рамках программ 3D-моделирования создавали целые птичьи "шедевры".

В пятницу, 12 ноября, Более 200 кормушек для птиц передали петербургские школьники комитету по благоустройству. Сегодня отмечается Синичкин день. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Кормушки-кафе и -рестораны для пернатых мастерили ребята делали вместе с родителями и педагогами. За длинные осенние каникулы школьники сделали 1000 кормушек для птиц, 200 из них будут переданы комитету по благоустройству. Еще часть повесили в эколого-биологическом центре "Крестовский остров".

Ребята на занятиях дополнительного образования в рамках программ 3D-моделирования создавали целые птичьи "шедевры". Получились кормушки в виде Исаакиевского собора и маяка. Кормушка-рекордсмен вышла почти метр в высоту.

Добавим, что праздник учрежден по инициативе Союза охраны птиц России. В этот день жители населенных пунктов готовятся к встрече "зимних гостей" — птиц, остающихся на зимовку в наших краях.

Ранее все классы вышли на обучение в Петербурге после каникул.

Фото: pexels

