Все классы вышли на обучение в Петербурге после каникул

В этом году осенние каникулы длились 2 недели из-за пандемии.

На карантине после каникул нет ни одного класса. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба комитета по образованию Петербурга.

Сегодня школьники вновь вернулись на учебу после двухнедельных каникул. Их увеличили из-за эпидемиологической обстановки. До каникул из-за карантина 170 классов в 64 школах учились дистанционно.

Гибридный формат обучения выбрали 1215 школьников, что составляет 0,22% от общего количества учащихся.

В детских садах закрыты 29 групп в 20 учреждениях из-за ОРВИ или COVID-19.

В Петербурге подошли к концу нерабочие дни, но часть ограничений сохранится.

Фото: Piter.TV