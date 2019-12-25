Продажи кладовых в новостройках Петербурга упали почти на 19%

За январь–июль текущего года в Северной столице было реализовано 1298 таких объектов.

Спрос на индивидуальные кладовые помещения в новых жилых комплексах Петербурга продолжает снижаться. По данным аналитиков DataFlat, которые приводит издание "Деловой Петербург", за январь–июль текущего года в Северной столице было реализовано 1298 таких объектов.

Этот показатель оказался на 18,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Если сравнивать текущие результаты с пиковым значением 2023 года, количество сделок сократилось уже на 27,1%.

Эксперты поясняют, что запрос на хранение вещей среди жителей не исчезает – речь идет о перераспределении покупательского бюджета. Кроме того, снижение продаж может быть связано с физическим сокращением предложения: наиболее востребованные лоты были распроданы в предыдущие годы, либо выходят новые проекты, в которых застройщики просто не закладывают кладовки из-за планировочных ограничений.

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Фото: Magnific (DC Studio)