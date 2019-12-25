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Дополнительные автобусы пустят на кладбища Петербурга в Вербное воскресенье
Сегодня, 10:55
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nastya960

Дополнительные автобусы пустят на кладбища Петербурга в Вербное воскресенье

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Вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи.

В день православного праздника Вербное воскресенье (25 апреля) "Пассажиравтотранс" увеличит количество автобусов, которые ездят на городские кладбища. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

На маршруты № 90, 138, 195, 397, 398 в этот день будет направлено восемь дополнительных автобусов. 

Вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи, в этом году это 25 апреля, Пасха выпадает на 2 мая.

Со 2 мая из Кронштадта в Петербург начнут курсировать метеоры.

Фото: Piter.tv

Теги: автобусы, вербное воскресенье, пассажиравтотранс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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