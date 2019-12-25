Дополнительные автобусы пустят на кладбища Петербурга в Вербное воскресенье

Вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи.

В день православного праздника Вербное воскресенье (25 апреля) "Пассажиравтотранс" увеличит количество автобусов, которые ездят на городские кладбища. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

На маршруты № 90, 138, 195, 397, 398 в этот день будет направлено восемь дополнительных автобусов.

Вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи, в этом году это 25 апреля, Пасха выпадает на 2 мая.

Со 2 мая из Кронштадта в Петербург начнут курсировать метеоры.

Фото: Piter.tv