Дополнительные автобусы пустят на кладбища Петербурга в Вербное воскресенье

В день православного праздника Вербное воскресенье (25 апреля) "Пассажиравтотранс" увеличит количество автобусов, которые ездят на городские кладбища. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
На маршруты № 90, 138, 195, 397, 398 в этот день будет направлено восемь дополнительных автобусов.
Вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи, в этом году это 25 апреля, Пасха выпадает на 2 мая.
Со 2 мая из Кронштадта в Петербург начнут курсировать метеоры.
Фото: Piter.tv
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