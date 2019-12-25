Со 2 мая из Кронштадта в Петербург начнут курсировать метеоры

С июня метеор начнет ходить ежедневно.

В Петербург из Кронштадта со 2 мая начнут курсировать метеоры. Информация об этом появилась на официальном сайте форта "Константин".

Во время поездки на метеоре можно увидеть красоты Финского залива и всего за 50 минут добраться от Кронштадта до Петербурга. Метеоры будут останавливаться у Медного Всадника.

В мае скоростные судна будут курсировать только по выходным дням – в 14:45 и 17:20. С июня метеор начнет ходить ежедневно. Взрослый билет стоит 1500 рублей, детский –800 рублей, льготный – 1200 рублей.

Океанариум, кинотеатр и научные центры. Власти Петербурга утвердили проект планировки туристского кластера в Кронштадте.

Фото: ВКонтакте / Форт Константин / Кронштадт / Официальный паблик