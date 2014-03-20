Клад монет достали со дна Фонтанки

Самая старая монета в кладе датирована 1961 годом.

В четверг, 17 октября, в ходе осмотра акватории Фонтанки под мостом Ломоносова военнослужащими специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии и сотрудниками ОМОН "Балтика" были обнаружены три пластиковых контейнера с коллекцией из более чем 70 российских монет различных номиналов, начиная от одной копейки и заканчивая 50 рублями.

Самая старая монета в коллекции датирована 1961 годом. В контейнерах также были найдены пять мобильных телефонов, советский фотоаппарат, рация, два ножа и банковская карта. Водолазы Росгвардии регулярно проводят обследования водоемов Санкт-Петербурга в целях поиска боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Специалисты дали положительную оценку этому проекту.