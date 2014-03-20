Клад монет достали со дна Фонтанки

В четверг, 17 октября, в ходе осмотра акватории Фонтанки под мостом Ломоносова военнослужащими специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии и сотрудниками ОМОН "Балтика" были обнаружены три пластиковых контейнера с коллекцией из более чем 70 российских монет различных номиналов, начиная от одной копейки и заканчивая 50 рублями.
Самая старая монета в коллекции датирована 1961 годом. В контейнерах также были найдены пять мобильных телефонов, советский фотоаппарат, рация, два ножа и банковская карта. Водолазы Росгвардии регулярно проводят обследования водоемов Санкт-Петербурга в целях поиска боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Специалисты дали положительную оценку этому проекту.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге перекрыли очередной канал нелегальной миграции.
Фото: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ
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